СМИ: в Китае три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов

ТАСС, 14 мая. Автомобиль совершил наезд на прохожих в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщила в четверг в Twitter газета "Жэньминь жибао".
#BREAKING: A vehicle smashed into pedestrians in Shenzhen, Guangdong Thursday night, causing 3 dead and multiple injured. Further investigation is underway. pic.twitter.com/5AS0RGBzHA— People's Daily, China (@PDChina) 16 мая 2019 г.
В результате инцидента три человека погибли от полученных травм, многие люди ранены. Водитель продолжил движение после того, как сбил первых прохожих, отмечает газета.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента. О возможных мотивах водителя не сообщается.