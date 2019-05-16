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СМИ: в Китае три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов

Водитель продолжил движение после того, как сбил первых людей

ТАСС, 14 мая. Автомобиль совершил наезд на прохожих в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщила в четверг в Twitter газета "Жэньминь жибао".

В результате инцидента три человека погибли от полученных травм, многие люди ранены. Водитель продолжил движение после того, как сбил первых прохожих, отмечает газета.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента. О возможных мотивах водителя не сообщается.

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