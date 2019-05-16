Суд 17 мая рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении ареста ученому Кудрявцеву

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. ФСБ просит Лефортовский суд Москвы продлить срок ареста в отношении сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Как уточнил ТАСС его адвокат Евгений Смирнов, судебное заседание назначено на 17 мая.

"ФСБ просит Лефортовский суд продлить арест нашего подзащитного. Скорее всего, еще на два месяца, то есть до одного года. Судебное заседание назначено на 15:00 мск 17 мая", - рассказал защитник. По его словам, доставка Кудрявцева в суд будет зависеть от состояния его здоровья.

Ранее сообщалось, что Кудрявцев госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в ГБУЗ "Городская клиническая больница им. А. К. Ерамишанцева". Как уточнили ТАСС в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, обвиняемый был переведен для проведения комплексного обследования и медицинского освидетельствования на основании поданного им заявления.

19 апреля Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу адвокатов ученого и потребовал от российских властей обеспечить срочные меры в отношении Кудрявцева, применив 39-е правило (обеспечительные меры - прим. ТАСС) регламента ЕСПЧ. Защита неоднократно просила избрать для 75-летнего ученого более мягкую меру пресечения, например домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Срок его ареста продлен до 20 мая.

По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ученому передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".