В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, регулярно избивавшего своего сына

ТАСС, 16 мая. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Якутии, который проломил голову своему девятилетнему сыну. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Отделом МВД России по Усть-Алданскому району Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в жестоком избиении своего девятилетнего сына", - сообщила Волк.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение девятилетнего мальчика с телесными повреждениями, в том числе множественными переломами лицевых костей и костей черепа. Полицейскими установлено, что травмы ребенку нанес его отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавила она.

Также выяснилось, что до этого случая мальчик неоднократно подергался побоям со стороны отца в присутствии матери. В настоящее время мальчик перенес операцию и находится в больнице.