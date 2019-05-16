{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Снаряд времен войны обнаружили на востоке Москвы в ходе земляных работ

По сообщениям источника в экстренных службах, инцидент произошел на территории столичного вагоноремонтного завода

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на востоке Москвы в ходе земляных работ. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Снаряд был найден по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 4, стр. 25, там, где расположен Московский вагоноремонтный завод. Опасный предмет обнаружили при рытье котлована", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что место происшествия оцеплено полицией, в ближайшее время снаряд заберут представители Московской военной комендатуры для утилизации.

Теги
Россия
В Новоульяновске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы 26 человек
В числе заболевших 23 ребенка
Читать полностью