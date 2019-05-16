Снаряд времен войны обнаружили на востоке Москвы в ходе земляных работ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен на востоке Москвы в ходе земляных работ. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Снаряд был найден по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 4, стр. 25, там, где расположен Московский вагоноремонтный завод. Опасный предмет обнаружили при рытье котлована", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что место происшествия оцеплено полицией, в ближайшее время снаряд заберут представители Московской военной комендатуры для утилизации.