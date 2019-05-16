В Новоульяновске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы 26 человек

УЛЬЯНОВСК, 16 мая. /ТАСС/. Двадцать шесть человек, в том числе 23 ребенка, госпитализированы с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновск Ульяновской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"По состоянию на 17:00 мск 16 мая признаки заболевания [кишечной инфекцией] обнаружены у 26 жителей муниципального образования, в том числе у 23 детей. В настоящее время все больные госпитализированы в Новоульяновскую городскую больницу имени А. Ф. Альберт", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой.

По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, первые обращения за медицинской помощью стали поступать 15 мая. "Все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды", - привели слова Панченко в пресс-службе.

В муниципальное образование выехали специалисты министерства здравоохранения, управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. Сейчас устанавливается причина заболевания.