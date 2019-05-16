СК начал проверку после разгерметизации газового баллона в институте в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Две женщины, получившие травмы в результате разгерметизации баллона с окисью углерода в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина на юге Москвы, госпитализированы. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата проверка.

"Две женщины получили ранения осколками стекла. Пострадавшие незамедлительно были госпитализированы. По данному факту следственными органами ГСК СК по Москве организована доследственная проверка", - сообщила Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы Минобрнауки РФ, в результате инцидента сотрудник института, проводивший лабораторные опыты, получил незначительные порезы.

"В результате происшествия сотрудник института, проводивший опыты, получил незначительные порезы, ему оказана медицинская помощь. Разрушений в здании нет, повреждены только лабораторные приборы и посуда", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительной информации, причиной случившегося стал заводской дефект 40-литрового баллона с гелием.

Со своей стороны вице-президент РАН Юрий Балега сообщил ТАСС, что институт работает в обычном режиме. "Институт в настоящее время работает в штатном режиме, ремонт будет выполнен в течение суток. Никаких повреждений здания или оборудования нет. Никаких последствий для окружающей среды и населения нет", - сказал собеседник агентства.

Днем 16 мая в одном из кабинетов Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина на Ленинском проспекте произошла разгерметизация баллона с окисью углерода, в результате чего в помещении разбились окна. По данным источника ТАСС в экстренных службах, баллон взорвался во время опыта, пожара не последовало.

В новость были внесены изменения (18:55 время мск) — добавлена информация после третьего абзаца.