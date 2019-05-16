Неизвестные отобрали сумку с 1 млн рублей у мужчины в Новой Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Злоумышленники напали на мужчину в поселке Мосрентген в Новой Москве и отобрали у него сумку с крупной суммой денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"На ул. Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген в Новой Москве неизвестные, вооруженные травматическим пистолетом, напали на мужчину. Они сделали несколько выстрелов в воздух и забрали сумку с деньгами. По факту случившегося начата доследственная проверка", - сказали в полиции.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, сумма похищенного составляет 1 млн рублей.