В аэропорту Симферополя задержана женщина, устроившая драку на борту самолета

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Женщина устроила дебош и подралась с бортпроводником на борту самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники полиции крымского линейного управления МВД России на транспорте доставили в отдел полиции женщину 1954 года рождения, которая в полете вела себя агрессивно и на замечания экипажа не реагировала", - сказала она. По словам представителя МВД, при посадке воздушного судна женщина отстегнула ремень безопасности, направилась к выходу из самолета. Ее остановил бортпроводник и попросил вернуться на место, пристегнуться и дождаться разрешения на выход. "В ответ она устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником", - сказала Волк.

Задержанная направлена на медицинское освидетельствование, в отношении нее проводится проверка.