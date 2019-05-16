Авторегулятор США допустил причастность автопилота Tesla к смертельному ДТП во Флориде

ТАСС, 17 мая. Национальный совет по безопасности на транспорте США постановил, что во время аварии, в которую попал автомобиль американской компании Tesla 1 марта во Флориде, на нем был включен автопилот. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные предварительного отчета регулятора.

"Предварительные итоги экспертизы автомобиля показывают, что система автопилота в Tesla - современная система содействия водителю, обеспечивающая как продольный, так и боковой контроль движения автомобиля, - была активна в момент столкновения", - говорится в тексте.

По данным регулятора, водитель автомобиля Model 3 включил автопилот за 10 секунд до того, как врезался в грузовую машину с полуприцепом, а за 8 секунд - убрал руки с руля. В момент столкновения Tesla двигалась со скоростью 110 км/ч, в результате ДТП водитель Model 3 погиб.

В 2016 году во Флориде другой автомобиль Tesla попал в аварию при похожих обстоятельствах. Система автопилота в машинах производства Tesla в последние месяцы все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Оборудованные ею автомобили не раз попадали в аварии, в том числе со смертельным исходом. Водители нередко пренебрегают рекомендациями Tesla относительно того, что электронный помощник не рассчитан на работу без участия человека.