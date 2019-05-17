В Москве обокрали салон сотовой связи

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Неизвестный обокрал салон сотовой связи на Первомайской улице в Москве, общая сумма ущерба превысила 3 млн руб. Об ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Инцидент произошел ночью 16 мая. Неизвестный отжал дверь и проник в салон связи по адресу: ул. Первомайская, 77, откуда совершил кражу имущества. Точный перечень похищенного устанавливается. Материальный ущерб составил около 3,4 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").