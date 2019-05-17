Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения региона сообщала о госпитализации 26 человек, в том числе 23 детей, с признаками кишечной инфекции в Новоульяновскую городскую больницу. Состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой. По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды.

УЛЬЯНОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу прокуратурой региона.

"В период с ночи 15 мая по настоящее время в учреждение здравоохранения госпитализированы 30 местных жителей, из которых 23 - несовершеннолетние. Дети в возрасте от двух до 17 лет являются воспитанниками трех детсадов и учащимися двух школ", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Ульяновского района Ульяновской области проверяет исполнение органами власти, хозяйствующими субъектами и контролирующими структурами законодательства об охране жизни и здоровья людей, санитарно-эпидемиологического и жилищно-коммунального законодательства. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

Как сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Тимофей Гончарук, глава региона взял на личный контроль ситуацию с массовым заболеванием в городе Новоульяновске. "Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял на личный контроль ситуацию со вспышкой инфекции в Новоульяновске. Заболевшие получают необходимое лечение, больница обеспечена всеми нужными препаратами", - сказал собеседник агентства.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Диляра Хакимова сообщила ТАСС, что одна из предварительных причин вспышки инфекции в Новоульяновске - ремонтные работы на водопроводе. Ведомство направило предписания о назначении дополнительных исследований воды в городе.