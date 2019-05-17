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В здании РУДН в Москве объявлена эвакуация из-за задымления

По сообщениям источника в экстренных службах, всего эвакуировали 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Эвакуация проходит в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Задымление произошло в здании РУДН на улице Миклухо-Маклая. В настоящее время из здания эвакуируются студенты и преподаватели", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что всего эвакуированы 1,5 тыс. человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, которые устанавливают причину задымления.

 

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