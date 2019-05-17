Руководитель отдела Росимущества в Петербурге помещен под домашний арест за мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Михаил Ставпенок помещен под домашний арест в связи с подозрением в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Михаила Ставпенка, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество", сроком по 26 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал о том, что руководитель отдела Росимущества в Петербурге и его заместитель задержаны по подозрению в мошенничестве с древесиной, в отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

С 2016 года на территории Выборгского, Волосовского и Киришского районов Ленинградской области действовала преступная группа, специализирующаяся на хищении и незаконном обороте древесины, вырубленной без цели заготовки на линейных объектах Ленобласти (ЛЭП, газопровод, карьеры), которые являются государственной федеральной собственностью. Ущерб от незаконной вырубки составил более 40 млн рублей. В настоящее время следствием установлено десть преступлений указанной группы, все дела соединены в одно производство.

По мнению следователей, и. о. заместителя руководителя МТУ Росимущества, пользуясь своими полномочиями, обеспечивал реализацию похищенной древесины, а также скрывал следы преступлений. Ранее к уголовной ответственности по данному делу уже были привлечены шесть человек, из них два руководителя коммерческой организации, являющиеся, по мнению следствия, организаторами мошеннической схемы, двое руководителей подрядных организаций, а также бывший директор ЛОГКУ "Ленобллес" и его заместитель, которые использовали свое служебное положение для сокрытия совершенных преступлений.