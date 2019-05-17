Экс-полицейский, обвиняемый в изнасиловании коллеги в Уфе, переведен под домашний арест

УФА, 17 мая. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционную жалобу защиты Эдуарда Матвеева, одного из троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги, и изменил ему меру пресечения на домашний арест. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Вадим Хабиров.

"Судья отменил постановление суда первой инстанции и избрал домашний арест обвиняемому Матвееву", - сказал он.

Ранее на домашний арест была изменена мера пресечения двух других фигурантов дела - Павла Яромчука и Салавата Галиева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии, уголовное дело должно быть передано в суд в конце мая.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району - 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Им предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Они уволены из органов внутренних дел, ранее суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая также была уволена из органов МВД по результатам внутренней проверки за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии, по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.

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