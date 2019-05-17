Суд арестовал 33 из 96 задержанных на несанкционированных акциях в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 17 мая назначил по пять суток ареста еще трем участникам несанкционированных акций в сквере рядом с местом строительства храма святой Екатерины, сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе суда.

"Материалы рассмотрены в отношении трех человек, двое из них проведут под арестом пять суток по ст. 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), еще один задержанный - по ч. 1 ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и ч. 1 ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), ему тоже назначено наказание в виде 5 суток административного ареста", - рассказали в пресс-службе, отметив, что больше административных материалов 17 мая в суде не ожидают.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку.