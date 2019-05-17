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Директор НИИ Росрезерва обвиняется в мошенничестве на 3 млрд рублей

Сергей Уланин отверг обвинение

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин обвиняется в мошенничестве на сумму 3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ТАСС передает из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайства об аресте Уланина.

"Уланин и неустановленные лица осуществили хищение денежных средств в качестве контракта на поставку дизельного топлива на сумму 3 млрд рублей", - сказал следователь в суде.

Сергей Уланин отверг обвинение в мошенничестве. 

"Своей вины Уланин в инкриминируемом преступлении не признал", - сказал следователь.

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