"Ъ": следователи изъяли у сотрудников ФСБ деньги и ценности на 12 млрд рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следователи изъяли у начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и двух бывших сотрудников спецслужбы Дмитрия Фролова и Андрея Васильева деньги и ценности на 12 млрд рублей. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Кроме того, такая же сумма может находиться и на счетах подставных лиц, которые могли быть связаны с сотрудниками ФСБ. Деньги и драгоценности были обнаружены, по данным "Коммерсанта" во время обысков в квартирах, которые якобы использовались как банковские хранилища. Среди изъятого - коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги. Таким образом, они могут стать рекордсменами по количеству изъятых денег и стоимости изъятого имущества. Раннее в пользу государство было изъято имущество на 9 млрд рублей у сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток и других должностных преступлениях.

Кирилл Черкалин, по версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы получил взятку в $850 тыс. от коммерсанта за общее покровительство. Он арестован до 23 июня. Фролов и Васильев заключены под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из материалов уголовного дела, в 2011 году они ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина, убедив его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это Фролов и Васильев пообещали прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы.