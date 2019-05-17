В венесуэльском отеле найден мертвым генерал, связанный с бывшим руководителем разведки

КАРАКАС, 17 мая. /ТАСС/. Генерал Хесус Альберто Эрнандес, связанный с экс-руководителем Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) Мануэлем Фигерой, был найден мертвым в одном из отелей столицы Венесуэлы. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE со ссылкой на источник в прокуратуре страны.

Официальной информации об обстоятельствах смерти 39-летнего офицера обнародовано не было. По некоторым данным, он покончил с собой. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

Фигера, к которому был близок Эрнандес, считается одним из руководителей неудавшегося выступления военных против правительства президента Николаса Мадуро 30 апреля. По решению главы государства, директор SEBIN был уволен со своего поста, а затем и из рядов вооруженных сил вместе с еще 54 офицерами и сержантами.

После того, как 30 апреля группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо, во многих городах Венесуэлы прошли акции протеста против правительства. В ходе манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, были задержаны почти 340 участников протестов.