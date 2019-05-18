При крушении военного вертолета Ми-171Ш в Перу погибли два человека

ТАСС, 18 мая. Два человека погибли и еще двое пострадали при падении военного вертолета Ми-171Ш на границе с Эквадором. Об этом в субботу говорится в заявлении Министерства обороны Перу, опубликованном в Twitter.

"Сегодня, 17 мая 2019 года, приблизительно в 16:00 (0:00 мск) вертолет Ми-171Ш под номером EP-664 разбился в... провинции Кондорканки, регион Амасонас, в ходе проведения операции по разминированию на границе с Эквадором, - говорится в заявлении. - В результате инцидента, причины которого станут предметом расследования, стало известно о двух погибших. Также сообщается о двух пострадавших, которых доставили в аэропорт Хаэн, где им была оказана медицинская помощь".

Министерство обороны Перу выразило соболезнования семьям погибших. Причины аварии пока не определены, на месте ведется расследование.