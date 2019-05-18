Источник: рейс Utair Сургут - Сочи не смог вылететь из-за технической неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь утром в субботу из Сургута в Сочи из-за технической неисправности. Пассажиры были отправлены в пункт назначения через восемь часов резервным бортом, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Сочи на 07:40 (05:40 мск) не вылетел из-за технической неисправности. Все пассажиры вылетели резервным рейсом в 15:25 (13:25 мск)", - сказал собеседник агентства, не уточнив характер неисправности.

В авиакомпании ТАСС сообщили, что вылет рейса Сургут - Сочи был отложен из-за технических проблем с самолетом Boeing 737-500. "Для выполнения рейса компания перегнала в Сургут резервный борт, который вылетел в 12:05 (10:05 мск). На время ожидания пассажирам была предоставлена гостиница, еда и напитки", - добавили там.