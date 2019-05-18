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Источник: в ДТП в Дмитрове погиб помощник прокурора по ЦФО

Ранее стало известно о двух погибших и одном пострадавшем

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Один из помощников начальника управления Генпрокуратуры РФ в Центральном федеральном округе погиб в субботу в ДТП в подмосковном Дмитрове, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ДТП, которое произошло в Дмитрове, погиб один из помощников прокурора по ЦФО", - сказал собеседник агентства, не уточнив имя погибшего.

Ранее сообщалось, что при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Дмитрове погибли двое человек и один получил травмы. В пресс-службе областного управления МВД РФ корреспонденту ТАСС подтвердили факт ДТП.

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Россия
Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой
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