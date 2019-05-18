На северо-западе Москвы из-за ДТП упала мачта освещения

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на улице Народного ополчения в Москве, уронив мачту освещения. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 54 по улице Народного ополчения произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого упала мачта освещения. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что один из автомобилей перевернулся на крышу. Движение по улице перекрыто на двух полосах из трех.