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На северо-западе Москвы из-за ДТП упала мачта освещения

Движение частично перекрыто

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на улице Народного ополчения в Москве, уронив мачту освещения. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 54 по улице Народного ополчения произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого упала мачта освещения. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что один из автомобилей перевернулся на крышу. Движение по улице перекрыто на двух полосах из трех.

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