Три вокзала в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты проверяют здания Киевского и Курского вокзалов в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, они оба работают штатно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация вокзалов не проводилась, специалисты осматривают их.

Источник также сообщил об эвакуации Ярославского вокзала.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Ярославском вокзале, здание полностью эвакуировано на период проверки", - сказал он.

В новость были внесены изменения (20:14 мск) - добавлена информация о Ярославском вокзале.