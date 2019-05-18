В Домодедове в драке между дачниками погиб мужчина

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мужчина погиб в драке между дачниками в одном из садовых товариществ в подмосковном Домодедове, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"В субботу вечером в одном из СНТ в Домодедове между мужчинами-дачниками произошел конфликт, в результате которого погиб один из участников ссоры. Драка произошла из-за выборов нового председателя товарищества", - сказал собеседник агентства.

В подмосковном ГУ МВД РФ корреспонденту ТАСС подтвердили факт произошедшего.

"Произошел конфликт, в результате которого погиб 46-летний мужчина", - уточнили в ведомстве.