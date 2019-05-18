Самолет SSJ-100 Ульяновск - Москва не вылетел из аэропорта по техническим причинам

УЛЬЯНОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который должен был следовать из Ульяновска в Москву (Шереметьево), не вылетел из аэропорта по техническим причинам. Об этом, как стало известно ТАСС, сообщали пассажирам в воскресенье в справочной службе аэропорта Ульяновск имени Н. М. Карамзина.

"Самолет не вылетел по техническим причинам. Скорее всего, пассажиры будут ближайшим рейсом вылетать, например, в 06:20 (05:20 мск)", - сказали в справочной службе.

В расписании аэропорта напротив рейса, который должен был вылететь 18 мая в 17:20 (16:20 мск) стоит статус "Посадка окончена".

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