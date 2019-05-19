Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном жилом доме в поселке Тура Эвенкийского района Красноярского края. Как сообщили в воскресенье ТАСС в спасательной службе Эвенкийского района, в настоящий момент идет пролив конструкций.

"Ликвидация открытого горения в 04:00 утра (00:00 мск), полной ликвидации пока не было, идет пролив конструкций", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в двухэтажном 12-квартирном жилом доме в поселке Тура поступило в 20:25 мск. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, пострадавших нет. Для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Север" на 30 мест и районном доме культуры на 100 мест.