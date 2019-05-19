Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"Инцидент произошел накануне вечером. В полицию обратилась безработная 1961 года рождения. По ее словам, злоумышленник украл из ее машины Mercedes-Benz Gelandewagen, которая была припаркована у дома 21а на Мичуринском проспекте, 4 млн 995 тыс. рублей и солнцезащитные очки Hugo Boss. Материальный ущерб составил около 5 млн 15 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).