В посольстве РФ заявили, что россияне не пострадали в результате ДТП в центре Гаваны

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в результате ДТП возле набережной Малекон, в результате которого три человека погибли, и 23 получили травмы. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ на Кубе Заурбек Макаев.

"По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет", - заявил он. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали двое иностранцев.

В ночь на воскресенье автомобиль въехал в толпу людей возле набережной Малекон в столице Кубы. Один человек скончался на месте, еще двое - в больнице. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, часть из них госпитализирована. В данный момент правоохранители устанавливают причину инцидента.