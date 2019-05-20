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Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Пушкине

Пятерым потребовалась госпитализация

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Авария с участием семи автомобилей произошла в городе Пушкино Московской области, в результате нее пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД РФ.

"ДТП произошло в Пушкино на 36-м км Ярославского шоссе в сторону Москвы. В попутном направлении столкнулись грузовик и шесть легковых машин. В результате пострадали восемь человек, среди них пятеро госпитализированы", - рассказали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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