AFP: Эйфелева башня закрыта из-за мужчины, пытающегося на нее взобраться

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Доступ для туристов на Эйфелеву башню днем в понедельник прекращен из-за того, что некий мужчина пытался взобраться по ее конструкциям. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Согласно его данным, мужчина начал карабкаться по башне с высоты второго яруса. При этом он не использовал никакого альпинистского оборудования. Он находится поблизости от верхней смотровой площадки. В настоящее время подходы к памятнику оцеплены полицией, все туристы срочно эвакуированы.

По данным BFM, мужчина заявил спасателям, что намерен покончить жизнь самоубийством. Согласно данным телеканала, специально обученная группа спасателей ведет переговоры с этим человеком.



"Башня закрыта на неопределенный срок. Чтобы избежать слишком долгих очередей, советуем посетителям перенести визит", - говорится на странице Общества эксплуатации Эйфелевой башни в Twitter. Дирекция пояснила, что в связи с действующими правилами в случае проведения спецоперации по поимке залезшего на конструкции памятника человека проводится обязательная эвакуация посетителей.

В последний раз башня полностью закрывалась для посетителей из-за попытки самоубийства в октябре 2017 года. Тогда полиции удалось уговорить молодого человека не совершать такого поступка. Он был успешно снят с конструкций, что представляло немалую опасность для самих спасателей.

Инцидент произошел в дни торжественного празднования 130-летия этого архитектурного символа Франции. Она была построена по заказу правительства к всемирной парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем демонтировать, однако Эйфель доказал тогда, что она имеет большое значение для различных физических опытов, в частности связанных с радиосвязью.