В одном из районов Кубани введен режим ЧС из-за обильных осадков

СОЧИ, 20 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории Мостовского района Краснодарского края, где из-за обильных осадков подтоплены более 250 придомовых территорий и разрушено два автомобильных моста. Об этом сообщает глава района Сергей Ласунов на официальной странице в Instagram.

"В Мостовском районе в границах населенных пунктов: станица Баговская, поселок Узловой, хутор Кизинка, поселок Бугунжа, станица Переправная, поселок Псебай и поселок Перевалка введен режим чрезвычайной ситуации. Причина - подъем уровня воды в реках до опасного явления из-за обильных осадков, подтоплены более 250 придомовых территорий, вода вошла в два домовладения", - написал Ласунов.

От разгула стихии больше всего пострадало Баговское сельское поселение. "Здесь разрушено два автомобильных моста через речку Кизинка и ручей Рыбный, соединяющие со станицей Баговской хутор Кизинка, поселки Узловой и Бугунжа. Транспортное сообщение с ними организуется по временной схеме, восстановительные работы начнутся сразу после схода "большой воды". В каждом из пострадавших населенных пунктов работают эвакопункты, в аварийно-спасательных мероприятиях задействованы 37 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении главы района.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в связи с погодными условиями власти региона усилили режим работы экстренных служб, выставили посты, которые будут контролировать возможный подъем уровня воды в реках, и оповестили население об угрозе подтопления.

"Все оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы. <…> Мы уже оповестили жителей предгорных районов о подъеме уровня рек, выставили посты на водоемах. Поручил главам круглосуточно держать ситуацию на личном контроле. Если потребуется эвакуация - готовы места для временного размещения людей", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

Как сообщил ТАСС Ласунов, из зоны подтопления уже были эвакуированы порядка 10 человек. В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что дожди продолжатся до конца суток 20 мая.