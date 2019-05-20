Автобус врезался в коттедж на северо-западе Словакии

ПРАГА, 20 мая. /ТАСС/. Девятнадцать человек, среди которых дети, получили в понедельник ранения при аварии рейсового автобуса в городе Жилина (северо-восток Словакии). Об этом сообщила представитель службы скорой медицинской помощи Катарина Начиниякова.

"В рейсовом автобусе, авария которого произошла в районе Задубние города Жилина, следовали преимущественно дети, - привело ее слова Словацкое радио. - Десять раненых доставлены в больницу Жилины, остальные перевезены в расположенный неподалеку от места ЧП город Чадца, где находятся под наблюдением медиков".

В автобусе, по словам Начинияковой, находились возвращавшиеся домой после занятий ученики местных школ и гимназий. Машина выехала за пределы дорожной полосы и врезалась в стену одного из коттеджей. В момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров.