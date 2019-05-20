Полиция задержала пьяного мужчину, ходившего по путям на участке фиолетовой линии метро

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пьяного пассажира московского метро, ходившего по путям на открытом участке между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В 16:35 мск машинист поезда заметил постороннего на открытом участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект". Пешеходом оказался 39-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа в состоянии опьянения", - сказал Мышляев. В 16:55 мск было снято напряжение с пути.

Дежурные сотрудники участка помогли увести мужчину с путей и вызвали скорую помощь. Мужчина получил перелом плеча. В 17:06 мск было подано напряжение на пути и восстановлено движение.