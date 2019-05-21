Уголовное дело возбуждено в отношении депутата в Иркутской области за езду в пьяном виде

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении депутата думы города Нижнеудинск, который сел за руль пьяным и без прав. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Месяц назад на улице Фурманова в Нижнеудинске полицейские остановили Lexus RX350 под управлением мужчины, находящемся в состоянии алкогольного опьянения.

"Впоследствии выяснилось, что водителем автомобиля является 33-летний местный житель, занимающий должность депутата думы Нижнеудинского муниципального образования. <…> Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении депутата", - говорится в распространенном сообщении.

Установлено, что в июне 2018 года мужчин был лишен прав на полтора года за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Уголовное дело возбуждено по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.