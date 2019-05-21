СК РФ возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донбасса украинскими военнослужащими

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела объектов гражданской инфраструктуры в ЛНР, где пострадал местный житель. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала она.

17 мая военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Первомайске (ЛНР). В результате был ранен 57-летний мужчина.

Петренко подчеркнула, украинские военнослужащие в Донбассе систематически нарушают минские соглашения. "В результате гибнут либо получают ранения лица из числа гражданского населения, разрушаются жилые дома и иные объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", - сказала она.