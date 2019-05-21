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Суд лишил Игоря Талькова - младшего водительских прав на два года за повторную езду пьяным

Также суд оштрафовал его на 200 тыс. рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы лишил права на управление автомобилем на два года и оштрафовал на 200 тыс. рублей музыканта Игоря Талькова - младшего за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Талькова виновным по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") и постановил лишить его права управления транспортным средством на два года, а также взыскать штраф в размере 200 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

28 ноября полицейские в Востряковском проезде остановили иномарку, за рулем которой в нетрезвом состоянии находился сын певца Игоря Талькова. В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

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