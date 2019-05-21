Суд продлил домашний арест экс-губернатору Хабаровского края до конца лета

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в мошенническом хищении средств компании "Роснефть", до 27 августа. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок домашнего ареста в отношении Ишаева до 27 августа", - огласила решение судья Наталья Дударь. Заседание проходило в закрытом режиме.

Басманный суд Москвы в конце марта отправил Ишаева под домашний арест, он отбывает его в квартире на западе Москвы.

По данным СК РФ, уголовное дело Ишаева связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть", где он был вице-президентом в 2013-2018 годах. Как полагает следствие, в этот период в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией. Как сообщал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

Вину Ишаев не признает, в то же время, как сообщил ранее в суде адвокат Павел Зайцев, "дочь Ишаева 5 апреля совершила платеж на счет, принадлежащий ПАО "НК "Роснефть", на основании возмещения возможного ущерба на сумму свыше 5,7 млн рублей".

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края. В 2009 году он был назначен полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах был министром по развитию Дальнего Востока.