Три человека погибли при столкновении четырех машин в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число погибших в аварии с фурой на Минском шоссе в Подмосковье выросло до трех. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, в результате ДТП погибли три человека и двое пострадали. Детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, сообщили ТАСС, что на 82-м км трассы М-1 "Беларусь" произошло столкновение фуры и трех легковых автомобилей. По данным полиции, в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.

Из-за аварии в сторону Москвы ограничено движение по Минскому шоссе, проезд осуществляется через Можайское шоссе.

В новость были внесены изменения (14:49 мск) — уточняется число погибших.