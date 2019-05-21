Осужденный за убийство и разбой заключенный сбежал из владимирской колонии-поселения

ВЛАДИМИР, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСИН РФ по Владимирской области разыскивают заключенного колонии-поселения при ИК-3 во Владимире, сбежавшего из учреждения. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСИН.

"В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Владимирской области ведутся розыскные мероприятия. Ориентировки направлены в органы внутренних дел. Предпринимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, отсутствие осужденного 1981 года рождения было выявлено утром 21 мая. Мужчина был осужден в 2005 году на 17,5 лет лишения свободы за совершение нескольких преступлений, включая разбой и убийство. В 2018 году решением суда он был переведен на участок колонии-поселения.