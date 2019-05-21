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Як-42 авиакомпании "КрасАвиа" вернулся в Новый Уренгой из-за неубранных шасси

В результате авиационного инцидента никто не пострадал

САЛЕХАРД, 21 мая. /ТАСС/. Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщил во вторник региональный главк МЧС на своем сайте.

"Сегодня в 19:10 (17:10 мск) от руководителя полетов аэропорта Новый Уренгой поступила информация о том, что при взлете рейсового самолета Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", который совершал рейс Новый Уренгой - Уфа, не убрались шасси", - говорится в сообщении.

Командир воздушного судна принял решение выработать топливо в воздухе. Около 18:00 мск самолет совершил штатную посадку в аэропорту Новый Уренгой. "В результате авиационного инцидента пострадавших и погибших нет. Данные о причинах происшествия уточняются", - говорится в сообщении.

На борту находилось 111 человек, из них 7 членов экипажа и 104 пассажира, в том числе три ребенка.

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