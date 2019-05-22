В Кольчугине отменили режим КТО

ВЛАДИМИР, 22 мая. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) на территории города Кольчугино Владимирской области, где минувшей ночью были нейтрализованы два боевика, снят, сообщила в среду пресс-служба УФСБ по региону.

"Руководителем оперативного штаба - начальником УФСБ России по Владимирской области полковником Кузьминых А. Н. - принято решение об окончании с 8 часов 40 минут 22 мая 2019 года контртеррористической операции на территории муниципального образования "город Кольчугино" Владимирской области и отмене введенного правового режима КТО", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в результате КТО "ликвидированы угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам граждан", боевики нейтрализованы.

Режим КТО был введен в Кольцове с 00:35 мск 22 мая.

Как сообщалось, в ночь на среду сотрудники правоохранительных органов блокировали боевиков в частном доме на окраине города, те оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. В ходе спецоперации силовики не понесли потерь, среди гражданского населения пострадавших нет. Около 15 местных жителей были эвакуированы, им было предоставлено питание.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что личности ликвидированных боевиков предварительно установлены. Они являлись сторонниками одной из террористических организаций, "поддерживали связь с эмиссарами за рубежом" и готовили теракт в месте массового скопления людей. На месте перестрелки найдены оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.