Авиакомпанию iFly оштрафовали на 21,6 млн рублей за взятку сотруднику Росавиации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Суд оштрафовал авиакомпанию iFly на 21,6 млн рублей за дачу взятки гендиректором организации сотруднику Росавиации за выдачу разрешений на полеты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Генеральной прокуратурой РФ по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере") в отношении ООО "Ай Флай". Постановлением мирового судьи от 25 апреля этому юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 21,6 млн рублей (то есть в десятикратной сумме незаконно переданного денежного вознаграждения)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Основанием для административного преследования стали материалы уголовного дела о передаче гендиректором авиакомпании Евгением Филатовым в интересах юридического лица взяток на 2,1 млн рублей заместителю начальника Управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву за организацию выдачи авиакомпании разрешений на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных чартерных сезонных рейсов.

"К настоящему времени постановление судьи в законную силу не вступило в связи с поступившей жалобой ООО "Ай Флай" о несогласии с размером назначенного административного штрафа", - отметили в Генпрокуратуре.

28 февраля Черемушкинский районный суд Москвы признал Евгения Филатова виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 6,48 млн рублей.