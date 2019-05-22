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В ДТП в Ижевске пострадали пять человек

По данным ГИБДД, они доставлены в больницу с сотрясением головного мозга

ТАСС, 22 мая. Пять человек пострадали при столкновении городского автобуса и легковушки в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"В 11:20 мск в Ижевске водитель 1937 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, при перестроении совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автобусом "ЛиАЗ", который следовал по городскому маршруту", - сообщили в ведомстве.

В автобусе в момент ДТП находились 22 пассажира. С места ДТП в больницы доставлено пять пассажиров с сотрясением головного мозга.

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