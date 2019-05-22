Полицейский в Воронеже подозревается в попытке мошенничества на 10 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 22 мая. /ТАСС/. Силовики задержали начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежской области, он подозревается в покушении на мошенничество на 10 млн рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Начальник одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Воронежской области, по предварительным данным, через посредника пытался совершить хищение денежных средств в сумме 10 млн рублей у руководителя коммерческой организации под предлогом уменьшения суммы ущерба и прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении коммерсанта по налоговому преступлению. В ночь с 20 на 21 мая он получил от посредника часть незаконного денежного вознаграждения в сумме 3 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе управления СК, задержание прошло в ходе его совместной с УФСБ операции. "В отношение сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Следователи изъяли у полицейского деньги, провели обыски на его рабочем месте и дома. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

По данным пресс-службы УМВД по региону, была назначена служебная проверка. "Будет дана самая принципиальная оценка, вне зависимости от должности и звания сотрудника. В случае установления его вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен и его непосредственный руководитель", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы Наталья Куликова.