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В Москве автомобиль насмерть сбил нарушившего ПДД мужчину на электросамокате

Инцидент произошел на Щелковском шоссе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Водитель в Москве насмерть сбила мужчину, который передвигался на электросамокате с нарушением правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Во вторник около 22:40 мск водитель автомашины Renault совершила наезд на мужчину, который на электросамокате на регулируемом пешеходном переходе переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора", - сказали в ведомстве.

Инцидент произошел около дома 38/66 по Щелковскому шоссе. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.

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