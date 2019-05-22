Врачи оценили состояние восьми пострадавших в ДТП в Италии как тяжелое

РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Восемь пострадавших в среду в ДТП с туристическим автобусом в Италии получили тяжелые травмы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в больнице города Сиена, куда они были доставлены после происшествия.

"Всего к нам поступило 20 пациентов. Восемь госпитализированы с необходимостью максимально срочно оказать медпомощь, состояние восьми оценивается как средней тяжести, четверо получили легкие травмы", - указал собеседник агентства из пресс-службы медучреждения. При этом он уточнил, что состояние всех пациентов стабильное и не вызывает опасений у врачей.

ДТП произошло в 09:30 (10:30 мск) на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус, которым управлял итальянец, съехал с дороги и упал в овраг, перевернувшись. В результате ДТП одна женщина, предположительно гид-сопровождающая, погибла, около 30 пассажиров пострадали. В автобусе находилось от 51 до 60 человек. Все они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену. Предполагается, что среди туристов были россияне. Кроме того, МИД Армении сообщил, что в результате ДТП пострадали граждане республики.