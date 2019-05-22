Экс-директор фабрики "Меньшевик" нанес себе порезы лезвием бритвы в СИЗО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бывший директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии и застреливший охранника в 2017 году, порезал себя лезвием бритвы в московском СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

"22 мая содержащийся в СИЗО-4 Москвы Аверьянов И. И. нанес себе лезвием от одноразового станка телесные повреждения в виде резаных ран обеих голеней. Сотрудниками учреждения незамедлительно была оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Аверьянову вызвали скорую помощь, и бригада врачей доставила его в столичную больницу. Как сообщили в УФСИН, его состояние удовлетворительное. По факту происшествия проводится проверка.

Конфликт на кондитерской фабрике на Иловайской улице в Москве произошел утром 27 декабря 2017 года. По данным ГСУ СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.