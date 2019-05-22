Защита старшей сестры Хачатурян просит прекратить ее уголовное преследование

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Защита старшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, просит следствие прекратить уголовное преследование в связи с ее непричастностью к этому преступлению. Об этом сообщил ТАСС адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

"В настоящее время на рассмотрении следствия находится наше ходатайство о прекращении уголовного преследования Крестины в связи с тем, что она не причастна к убийству своего отца. Ходатайство было составлено на основании результатов проведенного расследования, множества полученных судебных экспертиз", - сказал защитник.

По его словам, в ходе следствия Крестина Хачатурян была многократно допрошена об обстоятельствах смерти своего отца Михаила Хачатуряна, на каждом из допросов с участием адвоката "она последовательно рассказывала о том, что не планировала, не обсуждала, не сговаривалась совершить убийство со своими сестрами и не приготавливала для этого никакого орудия". "По версии обвинения, Крестина должна была использовать перцовый баллончик, чтобы дезориентировать отца и тем самым облегчить сестрам совершение убийства. Однако, по нашему мнению, эта версия в ходе расследования не подтвердилась", - рассказал адвокат.

Алексей Липцер уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС, что материалами дела подтверждается, что Крестина вбежала в комнату в момент конфликта сестер с отцом, увидела кровь, испугалась за сестер, предположив, что отец в очередной раз совершает над ними насилие. "Не разобравшись в ситуации, она спонтанно схватила перцовый баллончик, стоявший у входа (содержание баллончика ранее отец распылял девочкам в лица), и брызнула им в сторону сестер и отца. После этого Крестина выбежала из квартиры и больше в нее не заходила", - пояснил защитник.

По его словам, согласно полученным заключениям специалистов, Крестина не применяла баллончик в отношении отца целенаправленно, на его теле (на глазах, лице, в дыхательных путях) отсутствуют какие-либо следы воздействия перцового газа.

Кроме того, как утверждает Липцер, установленные в ходе расследования путем проведения следственных действий (допросы, проверка показаний на месте) и экспертиз обстоятельства "говорят о том, что Крестина невиновна, ей не может быть предъявлено обвинение в совершении преступления".

Дело об убийстве

Три сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.