В попавшем в ДТП в Италии автобусе находились восемь граждан Грузии

ТБИЛИСИ, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере восемь граждан Грузии находились в автобусе, который в среду попал в ДТП в Италии однако никто из них не получил серьезных травм. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

"В Италии в туристическом автобусе, который передвигался из Сиены во Флоренцию, во время ДТП находились восемь граждан Грузии. Ни один из них не пострадал. Лишь двое из них были госпитализированы из-за того, что у них был определенный шок после аварии, их здоровью ничего не угрожает", - сказал он.

ДТП произошло на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус съехал с дороги и упал в овраг, перевернувшись. В результате ДТП пострадали более 30 пассажиров. Из них 19 - российские граждане.