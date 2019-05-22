Эксперты выявили расстройства психики у старшей сестры Хачатурян после издевательств отца

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Результаты психиатрической экспертизы показали наличие у Крестины Хачатурян, старшей из сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила, расстройства психики на почве домогательств и издевательств над со стороны отца. Об этом заявил ТАСС ее адвокат Алексей Липцер.

По его словам, Крестина должна быть признана потерпевшей стороной, а в отношении ее отца необходимо возбудить уголовное дело посмертно. "Преступления Михаила Хачатуряна привели к тому, что по результатам психиатрической экспертизы у Крестины были выявлены расстройства на почве домогательств и издевательств. Поэтому считаю, что Крестина должна быть признана потерпевшей, а в отношении ее отца - Хачатуряна Михаила - должно быть возбуждено уголовное дело посмертно", - сказал адвокат.

В 2016 году издевательства отца привели к попытке суицида старшей дочери в Сочи, рассказал Липцер. "В ходе расследования Крестину подробно неоднократно допрашивали по каждому эпизоду издевательств, надругательств, побоев и иного насилия в отношении нее со стороны отца. Практически у каждого из таких эпизодов были или свидетели (сестры, родственники, друзья, посторонние люди), или иные доказательства, которые подтверждали правоту ее слов", - рассказал адвокат.

Ранее сообщалось, что посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, однако он был признан вменяемым.

Адвокат другой сестры Ярослав Пакулин сообщил, что защитники всех трех девушек готовят совместное ходатайство о признании их потерпевшими и проверке действий самого Михаила Хачатуряна на состав преступлений, среди которых побои, истязание, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и доведение до самоубийства.

Сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна, его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.